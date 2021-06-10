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تصور والنهاية كانت غير متوقعة

منذ ساعة
692

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المهم
طيب وخير
المهم
رحم الله الملك عبدالله المواطن اولا
المهم
رحم الله الملك عبدالله المواطن اولا
د محمد ماجد بخش
الأعراض الخاصة بمرض نور:- ● أحلام اليقظة كثيرا ● كثرة النسيان وعدم التركيز ●تشنج أو تململ ● التحدث كثيرا ● ارتكاب أخطاء إهمال أو...
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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