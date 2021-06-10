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بالفيديو.. انقطاع بث القنوات السعودية بشكل مفاجئ بسبب فيديو "نعوضك السنتين"

منذ 30 دقيقة
2741
بالفيديو.. انقطاع بث القنوات السعودية بشكل مفاجئ بسبب فيديو "نعوضك السنتين"

الرياض (صدى):
انقطع بث القنوات التلفزيونية السعودية بشكل مفاجئ وظهر فيديو يحمل رسالة "نعوضك السنتين الماضية".

وتم تفعيل رابط من أجل مشاركة المتابعين والجماهير في اختيار اجاباتهم حول الأشياء التي يرغبون في تعويضها خلال العامين الماضيين.

وجاءت الاختيارات كالتالي:

- أحضر معرض فني وأناقش ناس مهتمة في نفس المجال.

- تفاجئ بعروض حية في الشارع.

- تشجيع الفريق المفضل بين الجمهور في الملعب.

- حضور مسرحيات مع العائلة.

- كسر الروتين عن طريق مغامرة حماسية.

- التسوق مع المصممين العالميين.

ودشن المتابعون على الفور وسم "عن سنتين" ليبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التساؤل عن ماهية الفيديو التي تم بثه بشكل مفاجئ.

ويمكنك المشاركة برأيك والإجابة عن هذا التساؤل من خلال الرابط التالي:

هنا‎

التلفزيون السعودي
الجماهير
البث
القنوات التلفزيونية
نعوضك السنتين

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شكرا لكل جهد .. شكرا لكل سعي .. شكرا لكل نفع .. " شكر عام " على الدوام Thanks 😊☺
واضح*** وصريح***
الخوف في بعض المنازلات يعتبر بحجم المكسب،والربح،والفوز..
ابو محمد 😎 ✍️
هو ايه اللي ايه هو فيه ايه ...........!!!!
د محمد ماجد بخش
عفوية وسرعة بديهة وبطاطس محمرة
أبوخالد-أبها.
وسيعلم الذين ظلموا .. أي منقلب ينقلبون . الظلم .. ظلمات يوم القيامه .

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