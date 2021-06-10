وليد الفراج عن ديون أندية المحترفين: الحقيقة توجع

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر "الفراج" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة للالتزامات المالية الواجبة السداد معلقًا: "عندما تتحدث الأرقام.. الحقيقة توجع".
وتابع: "ممكن تقول عنهم إدارة نادي محترفة.. شباب ومتخصصين في التسويق والادارة.. وإذا ما قدرت تعترف سهلة قول مدعوم".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر يفيد إعلان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبلغت قيمة الالتزامات المالية الواجب سدادها نحو 627003053 ريال، وتصدر نادي الاتحاد قائمة الأندية الأعلى ديوناً، يليه النصر ثم الأهلي.
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