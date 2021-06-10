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وليد الفراج عن ديون أندية المحترفين: الحقيقة توجع

منذ 16 دقيقة
1471
وليد الفراج عن ديون أندية المحترفين: الحقيقة توجع

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021 لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر "الفراج" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة للالتزامات المالية الواجبة السداد معلقًا: "عندما تتحدث الأرقام.. الحقيقة توجع".

وتابع: "ممكن تقول عنهم إدارة نادي محترفة.. شباب ومتخصصين في التسويق والادارة.. وإذا ما قدرت تعترف سهلة قول مدعوم".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر يفيد إعلان لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغت قيمة الالتزامات المالية الواجب سدادها نحو 627003053 ريال، وتصدر نادي الاتحاد قائمة الأندية الأعلى ديوناً، يليه النصر ثم الأهلي.

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الاتحاد
وليد الفراج
دوري المحترفين
الالتزامات المالية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شكرا لكل جهد .. شكرا لكل سعي .. شكرا لكل نفع .. " شكر عام " على الدوام Thanks 😊☺
واضح*** وصريح***
الخوف في بعض المنازلات يعتبر بحجم المكسب،والربح،والفوز..
ابو محمد 😎 ✍️
هو ايه اللي ايه هو فيه ايه ...........!!!!
د محمد ماجد بخش
عفوية وسرعة بديهة وبطاطس محمرة
أبوخالد-أبها.
وسيعلم الذين ظلموا .. أي منقلب ينقلبون . الظلم .. ظلمات يوم القيامه .

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