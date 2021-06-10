بالفيديو.. إجراءات حماية الحقوق على منصة يوتيوب

الرياض (صدى):
كشف متحدث الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إجراءات حماية الحقوق على منصة "يوتيوب".
وقال متحدث الهيئة أنه عند تسجيلك لحساب بأحد هذه المواقع يطلب منك مجموعة من الاستمارات تقوم بعمل موافق على كل المواد واحدة من المواد أن تلتزم بنظام حماية حق المؤلف.
وأضاف: "نحن بالعادة نضع موافق دون أن نقرأ التفاصيل القانونية الملزمة أو التي تكفل لك الحقوق وليس هناك قاعدة عامة على كل المنصات"، بحسب قناة "الإخبارية".
وأوضح أنه بالنسبة ليوتيوب فبمجرد أن تقوم بنشر مقطع هناك أحد المنتجين الحصريين له مجرد ما يتم ظبطه يلغى هذه المقاطع والمخالفة الثانية تشطب القناة.
وتابع: "اليوتيوب اليوم يسمح لك بأول ٥ ثواني أن تقوم بنشر المقطع دون الثبت بصاحبه وهذا قرار اليوتيوب وسياسته وهذا لا يعني بالضرورة نظام الملكية الفكرية".
كما أكد متحدث الهيئة أن سياسات اليوتيوب ليست نظام ملكية فكرية بل نظام الملكية الفكرية تلتزم به الدول عن طريق جهة واحدة وهى المنظمة العالمية