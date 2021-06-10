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مسن يحرج مذيعة على الهواء

منذ 30 دقيقة
485

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هادي
القصاص من المجرمين قاتلهم الله
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
بلبل البحر
الله ينتقم من الظالمين

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