نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي

منذ 11 ساعة
1028
جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي

بدر الحارثي (صدى):
نفذت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل امس الأول برنامج التهيئة لفريق الخبراء والزيارة الميدانية لمقرات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي و يشارك في البرنامج 168 طالبا ًوطالبة من الواعدين بالموهبة، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع " موهبة " وينطلق الاحد القادم .

واوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور محمد الكثيري أن التعاون المثمر بين الجامعة وموهبة مستمر انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي يحظى به الموهوبون في المملكة، ومن ذلك تضمين اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في وثيقة سياسة التعليم في المملكة، واستثماراً للإمكانات والطاقات والخبرات المتوفرة في الجامعة في مجالات دعم وتدريس الموهوبين، وأشار إلى إقامة البرنامج مع اتخاذ التدابير الوقائية على أعلى المستويات لضمان صحة وسلامة المشاركين وبما يحقق أهداف البرنامج ويواكب متطلبات العصر.

وأضاف الدكتور الكثيري بان الجامعة تستضيف البرنامج للعام الرابع على التوالي حيث يتضمن عددا من البرامج الاثرائية ل 84 طالب و84 طالبة واعدين بالموهبة، يتلقون خلالها المعرفة والخبرات العلمية المتقدمة التي تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها. ويشارك نحو 70 شخصاً في الإشراف العلمي والإداري والتدريب المهاري والمتطوعين مع التزام كامل بتطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف بانه تصنيف برامج موهبة الاثرائية الاكاديمية و منها البرنامج العلمي الذي يشتمل على مسارات الفيزياء و العلوم الطبية و الحيوية وعلم التشريح ووظائف الأعضاء و التشفير و علم الطيران ومبادى التصميم الهندسي و الهندسة الكهربائية و الطاقة المتجددة ، أما البرنامج المهاري فانه يتكون من البرامج التدريبية والمشاريع والتي تهدف لبناء عدد من المهارات الشخصية والنفسية والاجتماعية لدى المشاركين وبالإضافة لاكتساب المعرفة والمهارة فإنها تعزز القيم من خلال تطبيقات خدمة المجتمع والعمل الجماعي وعروض الفرق. ويقدم البرنامج المهاري العام والمهام العبقرية و برنامج مهارات القرن 21 والتفكير التصميمي، بالإضافة إلى عروض المواهب والفنون.

ولفت أن البرنامج الذي سيستمر لمدة ثلاث أسابيع يتم خلاله تقديم الرعاية المناسبة للموهوبين، يأتي من منطلق أهمية الاستثمار في الإنسان والتحول إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية المستدامة التي أكدت عليه رؤية المملكة 2030 ، حيث تؤكد قيادتنا الرشيدة حفظها الله دوما وأبدا على أهمية بناء الإنسان باعتباره أساس التنمية، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا يحتذى به وبالذات في مجال رعاية الموهوبين.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هادي
القصاص من المجرمين قاتلهم الله
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
واضح*** وصريح***
أبو كنان رأيك واقعي واللاعب سعود عبد الحميد ابن النادي وترعرع فيه،ولاعب صغير وموهوب،أفضل من خوض تجارب جديدة مع سماسرة عقود الإحتراف،وأشباه اللاعبين وعقودهم...
بلبل البحر
الله ينتقم من الظالمين

أخر الأخبار

"لوكاس ليما" يرحل رسميًا من الأهلي
"لوكاس ليما" يرحل رسميًا من الأهلي
منذ 7 دقائق 1200
بالفيديو.. إجراءات حماية الحقوق على منصة يوتيوب
بالفيديو.. إجراءات حماية الحقوق على منصة يوتيوب
منذ 15 دقيقة 1266
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
منذ 20 دقيقة 1444
بدري على الزواج
بدري على الزواج
منذ 30 دقيقة 528
مسن يحرج مذيعة على الهواء
مسن يحرج مذيعة على الهواء
منذ 30 دقيقة 483
مدافع يتسبب بهدف في مرماه بطريقة غريبة
مدافع يتسبب بهدف في مرماه بطريقة غريبة
منذ 30 دقيقة 379
"مانشستر يونايتد" يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد "بول بوغبا"
"مانشستر يونايتد" يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد "بول بوغبا"
منذ 33 دقيقة 1435
بالفيديو.. اغتصاب فتاة أردنية وحلق شعرها أمام الكاميرا في بنغازي
بالفيديو.. اغتصاب فتاة أردنية وحلق شعرها أمام الكاميرا في بنغازي
منذ 48 دقيقة 1268
الإعلامي جزاء العصيمي يتبرع ب 60% من كبده لوالده
الإعلامي جزاء العصيمي يتبرع ب 60% من كبده لوالده
منذ ساعة 1381
اختناق طفل نسيه والده داخل السيارة
اختناق طفل نسيه والده داخل السيارة
منذ ساعة 775