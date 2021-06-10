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الجريس يرأس اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بالحدود الشمالية

منذ 11 ساعة
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الجريس يرأس اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بالحدود الشمالية

عبدالله الغامدي (صدى):
‏رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان الجريس اليوم, اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين بشركة زين المهندس سعد السدحان وعدد من القيادات بالشركة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الآليات والحلول لأعمال شركة زين وإمكانية تحسين خدمات الإنترنت في المحافظات والمراكز والقرى بالمنطقة, كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التقني في إمارة المنطقة وكيفية تطويرها.

‏وأوضح الجريس، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية لكل ما يخدم المنطقة في تهيئة كافة الخدمات التي تحتاجها ,مؤكدًا أهمية العمل على تحسين خدمات الإنترنت.

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