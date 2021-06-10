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الإعلامي جزاء العصيمي يتبرع ب 60% من كبده لوالده

منذ ساعة
1380
الإعلامي جزاء العصيمي يتبرع ب 60% من كبده لوالده

سعيد العجل (صدى):
أجرى الزميل الإعلامي جزاء بن محمد عبيد العصيمي رئيس تحرير صحيفة "صراحة" الالكترونية، وعضو صحافيو الوطن، أمس الأربعاء، عملية تبرع بجزء من كبده لوالده، بعد أن أتم الفحوصات الطبية التي أثبتت تطابق حالته مع حالة والده الذي كان يعاني من فشل كامل في وظائف الكبد مما استدعى ضرورة زراعة كبد له، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية، في مدينة الرياض.

ويرقد الزميل جزاء ووالده في قسم الملاحظة، بعد أن تكللتا العمليتين ولله الحمد بالنجاح، حيث تم أخذ ما نسبته (60%) من كبد الابن البار لتزرع في داخل جسد والده، في أعظم قصة برّ ووفاء وعطاء من ابن لأبيه.

وقد تواصل صحافيو الوطن مع زميلهم للاطمئنان عليه، حيث أبدى العصيمي سعادته وشكره لكل من سأل عنه، مطمئناً الجميع بأنه بخير ولله الحمد، ويشعر بسعادة كبيرة لنجاح عملية الزراعة لوالده، وأن هذا هو الأهم بالنسبة له، وقال: "الله يمتع سيدي ووالدي بالصحة والعافية، والله هو المتفضل بأن سخرني ويسر لإعطاء والدي جزءاً من كبدي، ولو أعطيته جسدي كله ما وفيته جزاه وحقه علي".

صحيفة " صدى " تهنئ الزميل جزاء العصيمي بنجاح العمليتين وتتمنى له ولوالده بأن يمن عليهم الله بالشفاء العاجل وخروجهم سالمين.

وظائف الكبد
جزاء العصيمي
صحيفة صراحة

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