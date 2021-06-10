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البنك المركزي يرفع طلب للموافقة على منح ترخيص لبنكين رقميين محليين

منذ 32 دقيقة
1607
البنك المركزي يرفع طلب للموافقة على منح ترخيص لبنكين رقميين محليين

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، أنه استكمل الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بالإضافة للإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.

وأكد البنك المركزي أنه سيرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سوف يقوم البنك المركزي باستكمال الاشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة.

وأشار إلى أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة.

وأضاف أنه رخص في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية.

كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

ونوه باستمراره في تلقى طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي.

السعودية
المملكة
البنك
البنك المركزي
الأعمال المصرفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
غبي هذا أدهم طباجة إذا عنده عقارات وأملاك في المملكة .
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذي يبغالها سؤال واستفسار ، انهم حبايبكم طواغيت ايران وعبيدهم في العراق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ، كلهم اهل إرهاب وخراب وإجرام ، ومموليهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اكيد ماعليه رد سلام .. فك رقبه على طول ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية سرابيت ..

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