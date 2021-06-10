فرق مكافحة الجراد في بيئة عسير تواصل عملها في بللحمر وتندحة

عسير (صدى):
نفذت فرق مكافحة الجراد الصحراوي فجر اليوم أعمال مكافحة سرب من الجراد الاحمر الغير ناضج في قرية ال معلوي بمركز بللحمر, وذلك بإشراف ميداني من مشرف مكافحة الجراد الصحراوي بفرع الوزارة بمنطقة عسير علي بيضي ومدير وحدة الوزارة ببللسمر وبللحمر عبدالله الاسمري ومندوب مكافحة الجراد والآفات المهاجرة الفني عبدالله جعفري، وتحركت 13 فرقة فور رصد الجراد وتمت ابادته ارضيا وبنسبة نجاح عالية.
كما قامت فرق تابعة لمكتب الوزارة بخميس مشيط بأعمال مكافحة للجراد فجر امس الاول وذلك فور تلقي بلاغ عن وجود سرب من الجراد في بعض مزارع تندحة, وتواصل فرق البحث والتقصي التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عملها لرصد اسراب الجراد الصحراوي والقضاء عليه حيث اقامت غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة.
وجهزت كافة الامكانات للبحث والمكافحة السريعة, كما خصصت رقم لتلقي البلاغات عن طريق الواتس على الرقم (0530233560), وأهابت بمن يشاهد اسراب للجراد بسرعة تقديم البلاغ وتحديد المواقع.