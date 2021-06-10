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يامن شراله من حلاله عله
منذ 59 دقيقة
460
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129071
منذ 3 دقائق
ههههههههههههههههههههههه ..
.. الهجاااد .. اللقافه على الكبار ماهي زينه ..
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أحدث التعليقات
abdul
غبي هذا أدهم طباجة إذا عنده عقارات وأملاك في المملكة .
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذي يبغالها سؤال واستفسار ، انهم حبايبكم طواغيت ايران وعبيدهم في العراق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ، كلهم اهل إرهاب وخراب وإجرام ، ومموليهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اكيد ماعليه رد سلام .. فك رقبه على طول ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية سرابيت ..
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