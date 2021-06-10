بالفيديو.. أميرة ناصر تنهار باكية بعد تعرضها وزوجها لحادث سير

أميرة خالد (صدى):
تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة ناصر وزوجها مشعل الخالدي لحادث سير أسفر عن تحطم السيارة.
وظهرت "أميرة" في مقطع فيديو لها وهى تبكي على تفجير وتحطم السيارة الخاصة بها وزوجه.
وأضافت "أميرة" في الفيديو: "الحمدلله عملنا حادثة وطلعنا سالمين منه لكن السيارة راحت السيارة انعدمت".
وسارع زوجها مشعل لتهدئتها بعد بكائها قائلاً :"الحمدلله أجت في الحديد ما فينا المال معوض".
وأفاد بعض المتابعين أن هذه القصة ليست حقيقية وأن الثنائي تعمد الترويج لمثل هذه الحادثة من أجل إحداث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.