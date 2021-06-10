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بالفيديو.. أميرة ناصر تنهار باكية بعد تعرضها وزوجها لحادث سير

منذ 52 دقيقة
642
بالفيديو.. أميرة ناصر تنهار باكية بعد تعرضها وزوجها لحادث سير

أميرة خالد (صدى):
تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة ناصر وزوجها مشعل الخالدي لحادث سير أسفر عن تحطم السيارة.

وظهرت "أميرة" في مقطع فيديو لها وهى تبكي على تفجير وتحطم السيارة الخاصة بها وزوجه.

وأضافت "أميرة" في الفيديو: "الحمدلله عملنا حادثة وطلعنا سالمين منه لكن السيارة راحت السيارة انعدمت".

وسارع زوجها مشعل لتهدئتها بعد بكائها قائلاً :"الحمدلله أجت في الحديد ما فينا المال معوض".

وأفاد بعض المتابعين أن هذه القصة ليست حقيقية وأن الثنائي تعمد الترويج لمثل هذه الحادثة من أجل إحداث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

السيارة
حادث سيارة
مواقع التواصل الاجتماعي
مشعل الخالدي
أميرة ناصر

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
غبي هذا أدهم طباجة إذا عنده عقارات وأملاك في المملكة .
ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذي يبغالها سؤال واستفسار ، انهم حبايبكم طواغيت ايران وعبيدهم في العراق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ، كلهم اهل إرهاب وخراب وإجرام ، ومموليهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اكيد ماعليه رد سلام .. فك رقبه على طول ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية سرابيت ..

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