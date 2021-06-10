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سمو أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه

منذ 43 دقيقة
1719
سمو أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه

الرياض (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة معالي المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله - خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة في محافظة الخرج.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأكد سموه الذكرى الطيبة والسيرة الحسنة للفقيد الذي ترك أثرها طوال فترة عمله في إمارة الرياض.

فيما أعربت أسرة بن فويز عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

أمير الرياض
الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
تعازي
مستشار
مكتب
سحمي بن شويمي بن فويز

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذي يبغالها سؤال واستفسار ، انهم حبايبكم طواغيت ايران وعبيدهم في العراق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ، كلهم اهل إرهاب وخراب وإجرام ، ومموليهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اكيد ماعليه رد سلام .. فك رقبه على طول ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية سرابيت ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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