تجمع الشرقية الصحي يبرم اتفاقية تعاون مع كلية الأمير سلطان العسكرية

محمد السعران (صدى):
وقع تجمع الشرقية الصحي يمثله الرئيس التنفيذي د. عبد العزيز الغامدي، اتفاقية تعاون مع كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية يمثلها عميد الكلية د. عيدان الزهراني، لتبادل الخبرات التدريبية والأكاديمية والبحثية بين الطرفين، سعياً لرفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي "د. عبد العزيز الغامدي": "إننا في تجمع الشرقية الصحي نسعى دائماً لكل ما يساهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية في المنطقة الشرقية، ونحرص على التعاون المحلي لنقدم أفضل رعاية للمواطنين والمقيمين ونحقق أعلى وصول للمستفيدين بخدمات ذات جودة وكوادر طبية مؤهلة ومدربة".
وجاءت هذه الاتفاقية استكمالاً لجهود تجمع الشرقية الصحي في تحقيق التعاون مع القطاعات العامة والخاصة في سبيل تحسين وتطوير الخدمات الصحية وتقديم كل ما يحتاجه المواطن والمقيم من رعاية صحية مناسبة، كما يسعى التجمع من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات لتدريب وتأهيل كوادره الصحية بعدد من المجالات من خلال الأنشطة والبرامج التدريبية التي تساهم في نشر وتعزيز الطرق الحديثة في التدريب، والمبنية على الحقائق والأبحاث العلمية والمحاكاة الصحية.