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«أداء»: المملكة الأولى عالميًا في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»

منذ 57 دقيقة
1661
«أداء»: المملكة الأولى عالميًا في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»

الرياض (صدى):
تصدرت المملكة مؤشر « ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي » مقارنة بـ 23 دولة شملها التقرير؛ وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة «إبسوس»، والذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية، والاستثمار.

ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام على قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» ويتابع أداء المملكة فيها.

كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام "ثقة المستهلك" لذات الشهر، بالإضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر«القدرات المالية الشخصية»، والمرتبة الثانية في مؤشر«ثقة المستهلك للاستثمار».

وأوضح مركز «أداء» أن مؤشر «ثقة المستهلك» يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة وهي: ثقة المستهلك بـ«القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام».

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يرصد المؤشرات الدولية من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة بمتابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشرقياس عالمي.

 

 

المملكة
الاقتصاد
البنوك
الأجهزة
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وهل هذي يبغالها سؤال واستفسار ، انهم حبايبكم طواغيت ايران وعبيدهم في العراق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم الله ، كلهم اهل إرهاب وخراب وإجرام ، ومموليهم طواغيت إيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اكيد ماعليه رد سلام .. فك رقبه على طول ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية سرابيت ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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