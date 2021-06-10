الأمر بالمعروف بحوطة بني تميم تفعّل حملتي“ "رب اجعل هذا البلد آمناً “ و" الخوارج شرار الخلق "

سعيد العجل (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حوطة بني تميم حملتي “ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “ و" الخوارج شرار الخلق " في ( المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم ) .
وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.
مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.