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بينه وبين الموت لحظات
منذ 19 دقيقة
277
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دردبيس . ... يمدحون دباب البطه .... قررت اشتري دباب البطه حق الباكستانيين .
لا يهمونك انا مجنونك
كلام مليان من شخص عاقل ترى من يبحثون عن ضحكة تليسكا وطقتة هم من فشلو مجارة الزعيم على العشب الأخضر لذلك يحلولون تسكيت جماهيرهم...
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