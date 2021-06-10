الولايات المتحدة تمنح مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات إرهابية في العراق

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها ٣ ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن هجمات مخطط لها أو نفذت في السابق في العراق.
وقال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية: "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأميركية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".
وطالب البرنامج كل من يملك معلومات إلى مراسلة البرنامج نصيًا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.
وجاء ذلك بعد استهداف 3 طائرات درون قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي التي تضم قوات أميركية.