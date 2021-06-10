نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الولايات المتحدة تمنح مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات إرهابية في العراق

منذ 18 دقيقة
1386
الولايات المتحدة تمنح مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات إرهابية في العراق

واشنطن (صدى):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية قدرها ٣ ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن هجمات مخطط لها أو نفذت في السابق في العراق.

وقال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية: "يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأميركية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".

وطالب البرنامج كل من يملك معلومات إلى مراسلة البرنامج نصيًا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

وجاء ذلك بعد استهداف 3 طائرات درون قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي التي تضم قوات أميركية.

 

العراق
هجمات إرهابية
الولايات المتحدة الأمريكية
المكافآت من أجل العدالة
طائرات درون

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام خطير والعدسات من عينيها تبي تطير .. .. على هونتز يا مره انا خايف النقاب من وجهتز يطير من شدة الغضب ونفخ الكلام...
ابو محمد 😎 ✍️
طباخه والا طباجه .. ماعلينا طباخه والا قز ، المهم انه مركابه للفرس المجوس .. .. سدوا بابه وامصعوا نابه .. مانبي نشوف من...
د محمد ماجد بخش
الإعفاء القادم من الهفوف ربما .. لا دخان بدون نار كما لا روائح كريهة بدون إهمال .. عندما كنت مسؤول أرفع تقارير يخفيها من...
خالد
دردبيس . ... يمدحون دباب البطه .... قررت اشتري دباب البطه حق الباكستانيين .
لا يهمونك انا مجنونك
كلام مليان من شخص عاقل ترى من يبحثون عن ضحكة تليسكا وطقتة هم من فشلو مجارة الزعيم على العشب الأخضر لذلك يحلولون تسكيت جماهيرهم...

أخر الأخبار

«أداء»: المملكة الأولى عالميًا في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»
«أداء»: المملكة الأولى عالميًا في مؤشر «ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي»
منذ دقيقتين 1107
"التعليم": ضرورة تحصين الجميع قبل الأول من أغسطس 2021 لدخول المباني التعليمية
"التعليم": ضرورة تحصين الجميع قبل الأول من أغسطس 2021 لدخول المباني التعليمية
منذ 9 دقائق 1309
"يورينتي" يقترب من العودة إلى المنتخب الإسباني
"يورينتي" يقترب من العودة إلى المنتخب الإسباني
منذ 13 دقيقة 1312
الولايات المتحدة تمنح مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات إرهابية في العراق
الولايات المتحدة تمنح مكافآت مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات إرهابية في العراق
منذ 18 دقيقة 1386
مواطنة تنتقد تصرفات بعض الرجال
مواطنة تنتقد تصرفات بعض الرجال
منذ 19 دقيقة 340
القرد ناوي ينتقم
القرد ناوي ينتقم
منذ 19 دقيقة 337
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 19 دقيقة 273
المملكة تصنف أدهم طباجة ومؤسساته كيانات إرهابية وتجمد أرصدته
المملكة تصنف أدهم طباجة ومؤسساته كيانات إرهابية وتجمد أرصدته
منذ 36 دقيقة 2306
بن نافل : لن نُوقع على أرقام فلكية أو ندخل في مزايدات من أجل لاعبين
بن نافل : لن نُوقع على أرقام فلكية أو ندخل في مزايدات من أجل لاعبين
منذ 37 دقيقة 1711
الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عددٍ من جرائم السّلب بـ"الرياض"
الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عددٍ من جرائم السّلب بـ"الرياض"
منذ 42 دقيقة 1617