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بن نافل : لن نُوقع على أرقام فلكية أو ندخل في مزايدات من أجل لاعبين

منذ 37 دقيقة
1706
بن نافل : لن نُوقع على أرقام فلكية أو ندخل في مزايدات من أجل لاعبين

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، أن إدارته لن تقبل بالمزايدات في المفاوضات، والتوقيع بأرقام فلكية من أجل اللاعبين.

وأضاف أن إدارته لن تُجبر الإدارات التالية للهلال على تحمل مبالغ خيالية وأرقام فلكية والتزامات، بسبب الدخول في مزايدات من أجل اللاعبين، لمجرد تحقيق انتصار وقتي في "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه لم يطلب من اتحاد كرة القدم توثيق بطولات الدوري، ولكن على حد علمه، هناك توجيه من وزارة الرياضة إلى الاتحاد بتوثيق البطولات، مضيفا أنهم ينتظرون ذلك كما فعلوا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال
نادي الهلال
اتحاد القدم
وزارة الرياضة
فهد بن نافل

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 578
منذ 13 دقيقة
كلام مليان من شخص عاقل ترى من يبحثون عن ضحكة تليسكا وطقتة هم من فشلو مجارة الزعيم على العشب الأخضر لذلك يحلولون تسكيت جماهيرهم بأننا انتزعنا صفقة وربحنا اختها من الهلال ونص الموسم ينحاش لابوكم جمهور ولابو ناديكم بعد

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ابو محمد 😎 ✍️
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لا يهمونك انا مجنونك
كلام مليان من شخص عاقل ترى من يبحثون عن ضحكة تليسكا وطقتة هم من فشلو مجارة الزعيم على العشب الأخضر لذلك يحلولون تسكيت جماهيرهم...

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