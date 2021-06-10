بن نافل : لن نُوقع على أرقام فلكية أو ندخل في مزايدات من أجل لاعبين

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، أن إدارته لن تقبل بالمزايدات في المفاوضات، والتوقيع بأرقام فلكية من أجل اللاعبين.
وأضاف أن إدارته لن تُجبر الإدارات التالية للهلال على تحمل مبالغ خيالية وأرقام فلكية والتزامات، بسبب الدخول في مزايدات من أجل اللاعبين، لمجرد تحقيق انتصار وقتي في "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أنه لم يطلب من اتحاد كرة القدم توثيق بطولات الدوري، ولكن على حد علمه، هناك توجيه من وزارة الرياضة إلى الاتحاد بتوثيق البطولات، مضيفا أنهم ينتظرون ذلك كما فعلوا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.