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بالفيديو .. استشاري يوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة: اقرأوا البطاقة الغذائية بدقة

منذ 10 دقائق
1197
بالفيديو .. استشاري يوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة: اقرأوا البطاقة الغذائية بدقة

عادل الحربي (صدى):
وجه استشاري التغذية وأمين الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، مشوح عبدالله المشوح، نصيحة للجميع خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد على ضرورة أن يقرأ الإنسان البطاقة الغذائية بدقة، إذا كان مصابا بمرض السكري أو الضغط أو الحساسية الغذائية، وذلك حفاظا على صحتهم.

وأضاف أن البطاقة الغذائية تضم عددًا من العناصر المهمة مثل السعرات الحرارية، والدهون المشبعة، وكميات البروتين وخلافه، وذلك بحسب ما ذكره لقناة"الإخبارية".

وأكد على أهمية الألياف في المواد الغذائية بالنسبة للجسم، مشددة على ضرورة استهلاك المواد الغذائية التي تحتوي على أقل سكريات.

 

مرض السكري
الغذاء
الجمعية السعودية للغذاء والتغذية
الضغط
سعرات حرارية

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب *** الحمد لله على كل حال ***
رااايق
((((((قد يكون))))) فعال ضد المتحورات الهامة *!!!!! طيب ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
د محمد ماجد بخش
ابتسامة هذا الوزير غير كل الوزراء حفظك الله ورعاك الله ورحم أباك رجل الدولة والأدب والحكمة والعلم
د محمد ماجد بخش
على القوة إن شاء الله .. دائما وفقكم الله ..
د محمد ماجد بخش
قضى نجيب الله بقية حياته قيد الاحتجاز حتى سبتمبر 1996 بعد أن استولت حركة طالبان على كابول. وهرب أحمد شاه مسعود الذي كان يقود...

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