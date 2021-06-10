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بالفيديو.. تعطل أجهزة التكييف في مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف

منذ 19 دقيقة
1401
بالفيديو.. تعطل أجهزة التكييف في مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف

الأحساء (صدى):
أوضح تجمع الأحساء الصحي أنه تم معالجة الخلل الذي حدث في الكهرباء بمستشفى الملك فيصل العام بالهفوف ولم تسجل أي حالات إغماء.

وأوضح التجمع أنه لم يتم تسجيل أي حالات إغماء بسبب تعطل أجهزة التكييف، وعلى الفور باشرت الأجهزة المعنية بالتعاون مع الشركة المشغلة لأنظمة التكييف وإصلاح الخلل.

كما تم استقبال المستفيدين والاعتذار لهم عن الخلل الذي حدث، والذي لم يكن انقطاع في الكهرباء بل كان هناك خلل فقط في أجهزة التكييف، بحسب قناة "الإخبارية".

وأضاف مدير التواصل المؤسسي بتجمع الإحساء الصحي: "جميع المستشفيات لديها مصادر طاقة بديلة تقوم بإجراء فحوصات دورية على الأجهزة، والمستشفى لم تسجل أي حالات انقطاع كهرباء من المصدر الرئيسي".

كما تتطرق الحديث عن ما تردد حول عزوف عمال النظافة عن عملهم قائلآ: "لا صحة لما تردد عن ذلك ولم نسجل أي ملاحظات عن وجود روائح كريهة في المستشفى فنحن نحرص على دفع رواتب العمال في موعدها".

 

التكييف
تجمع الإحساء الصحي
مستشفى الملك فيصل العام
انقطاع كهرباء

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9321
منذ 4 دقائق
طيب *** الحمد لله على كل حال ***

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب *** الحمد لله على كل حال ***
رااايق
((((((قد يكون))))) فعال ضد المتحورات الهامة *!!!!! طيب ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
د محمد ماجد بخش
ابتسامة هذا الوزير غير كل الوزراء حفظك الله ورعاك الله ورحم أباك رجل الدولة والأدب والحكمة والعلم
د محمد ماجد بخش
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