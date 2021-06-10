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قطار يخرج عن مساره وينتهي بحادث مروع
منذ ساعة
1042
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دردبيس . ... يمدحون دباب البطه .... قررت اشتري دباب البطه حق الباكستانيين .
لا يهمونك انا مجنونك
كلام مليان من شخص عاقل ترى من يبحثون عن ضحكة تليسكا وطقتة هم من فشلو مجارة الزعيم على العشب الأخضر لذلك يحلولون تسكيت جماهيرهم...
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