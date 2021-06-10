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توضيح هام في حال وجود عمليات مالية على الحساب البنكي دون تفويض أو موافقة العميل

منذ 20 دقيقة
1395
توضيح هام في حال وجود عمليات مالية على الحساب البنكي دون تفويض أو موافقة العميل

الرياض (صدى):
قال البنك المركزي السعودي أنه ‏في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة العميل، لابد من إبلاغ البنك الذي يتعامل معه فوراً.

يمكن التقدم بشكوى عبر البنك المركزي من خلال موقع ساما تهتم ،أو تطبيق ساما تهتم على الجوال، أو الهاتف المجاني8001256666

وفي وقت سابق، نصح البنك المركزي السعودي المواطنين بضرورة التحقق من كون المؤسسات المالية التي يرغبون في التعامل معها مرخصة من الجهات المختصة في المملكة.

وطالب البنك في تغريدة على حسابه بتويتر المواطنين بزيارة المواقع الإلكترونية للجهات المختصة، وتجنّب التعامل مع مؤسسات غير مرخصة لتلافي الوقوع في عمليات احتيال.

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البنك المركزي السعودي
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