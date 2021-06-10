"أرامكو" تعلن اليوم أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو

الرياض (صدى):
تكشف شركة أرامكو، مساء اليوم الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين لشهر يونيو، والتي من المقرر بدأ العمل بها اعتبارًا من يوم غد الجمعة.
وكانت الشركة قد أوضحت أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم بشكل دوري وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
وأكدت أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
يذكر أن أسعار البنزين التي تم إعلانها في شهر مايو الماضي بلغ نحو 1.43 ريال لبنزين 91 ، و1.60 ريال لبنزين 95، أما سعر الكيروسين فبلغ 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال، والديزل 0.52 ريال.