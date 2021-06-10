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مندوب المملكة : إيران حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة

منذ 10 دقائق
1231
مندوب المملكة : إيران حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة

الرياض (صدى):
دعت المملكة إيران لتجنب التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر، مشددة على ضرورة تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بشكل فوري وشفاف.

وأكد محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد، أن تقارير الوكالة تظهر عدم شفافية إيران، وأنها حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة، كما أنها لم تستطع الرد على تساؤلات الوكالة حيال وجود نشاط يورانيوم مشبوه.

وأضاف أن إيران تستمر بسياسة التضليل وعليها تجنب التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة للتوتر، مؤكدًا ضرورة انخراط إيران جديًا في المفاوضات والتراجع عن تخصيب اليورانيوم نسبة 60 %.

 

المملكة
إيران
وكالة الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
الأمير عبدالله بن خالد
يورانيوم

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