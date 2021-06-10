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نهاية الاستعراض والتصوير
منذ 57 دقيقة
434
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 50452
منذ 3 دقائق
اوكي
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
ذكرتني بالتمر وحلاوة التمر .. ولله الأمر يا د ماجد
د محمد ماجد بخش
مهزوم يضحك بوجه الحزن متباهي كان أصدق اللي وقف في صفّه ظلاله من حياة أصحاب الأمجاد بعد فترة أمجادهم وحياة التقاعد أو التهميش الذي...
اللامع
الرجال به شيء
اللامع
الرجال به شيء
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