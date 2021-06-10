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إبرام 2680 عقد إلكتروني عبر المنصة الرقمية بأمانة جدة

منذ 6 ساعات
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إبرام 2680 عقد إلكتروني عبر المنصة الرقمية بأمانة جدة

مازن القرني (صدى):
كشف تقرير صادر عن إدارة مركز مدينتي بأمانة محافظة جدة عن إبرام 2680 عقد إلكتروني بين المنتجين والناقلين عبر المنصة الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 حيث جرى ربط كافة العقود مع نظام الرخص التجارية "بلدي" سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة وبين التقرير أنه تم تسجيل عدد ( 347 ) مقاول من مقاولي مشاريع الأمانة بالإضافة إلى تأهيل عدد ( 55 ) ناقل نفايات بناء وهدم، إلى جانب عدد 33 ناقل نفايات تجارية بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

من جهته أوضح مدير عام مركز مدينتي عبد الله بن محمد الغامدي أن المنصة سجلت خلال مايو الحالي من العام الحالي ما مقداره 299450 طن من مخلفات الهدم والبناء بجانب 52470 طن مخلفات بلدية صلبة تجارية.

مشيراً إلى أن مركز "مدينتي" نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة ومنتجات يتم استخدامها في العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية وأعمال البناء وغيرها بالإضافة لمتابعة حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة للمشاريع داخل المدينة

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
د محمد ماجد بخش
ذكرتني بالتمر وحلاوة التمر .. ولله الأمر يا د ماجد
د محمد ماجد بخش
مهزوم يضحك بوجه الحزن متباهي كان أصدق اللي وقف في صفّه ظلاله من حياة أصحاب الأمجاد بعد فترة أمجادهم وحياة التقاعد أو التهميش الذي...
اللامع
الرجال به شيء
اللامع
الرجال به شيء

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