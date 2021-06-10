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ديفيد بيكهام يحاول ضم "ميسي" لنادي إنتر ميامي

منذ 29 دقيقة
1434
ديفيد بيكهام يحاول ضم "ميسي" لنادي إنتر ميامي

وكالات (صدى):
أجرى ديفيد بيكهام، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، مفاوضات مع والد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، لينضم إلى فريقه الأمريكي.

ومن جانبه، قال خورخي ماس، مدير وأحد ملاك إنتر ميامي: "أنا متفائل بأن ميسي سيلعب بقميص إنتر ميامي لأنني أعتقد أنه سيكمل إرث أفضل لاعب في جيلنا ويحقق طموحات مالكي إنتر ميامي".

وأضاف: "أنا وديفيد لدينا تطلعات لجلب أفضل اللاعبين هنا وليو ميسي لاعب موهوب، وربما أفضل لاعب في كل العصور".

وينتهي عقد "ميسي" مع برشلونة نهاية يونيو وأكد في أكثر من مناسبة برغبته في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ديفيد بيكهام
برشلونة
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
خورخي ماس

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