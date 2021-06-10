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فتاة تفاجأ بانفجـار مجفف الشعر وهو بيدها

منذ ساعة
712

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4lovex2
لماذا الأبرياء يقتلون ؟! هل هنالك قوة تحميهم ولماذا هي ليست موجودة!؟ الكثييير والكثييير من الاسئلة تحيرني كل م أتذكر جرائم الحروب وجميع الجرائم...
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
الله يبارك لهم فيها
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا شين ..

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