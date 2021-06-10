صورة تاريخية ‏للملك سعود بن عبدالعزيز أثناء افتتاحه التوسعة الجديدة لميناء الدمام

الدمام (صدى):
أظهرت صورة تاريخية الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله يقوم بافتتاح التوسعة الجديدة في ميناء الدمام .
وتعود تاريخ الصورة إلى عام 1381هـ- 1961م، حيث ظهر الملك سعود مبتسماً ويرفع يده لتحية المشاركين في الافتتاح .
وشملت التوسعة إقامة جزيرة اصطناعية يبلغ رصيفها 600 متر وعرضها 200 متر وقد أقيمت على طول الرصيف ثماني رافعات ضخمة بحيث يستطيع الرصيف استقبال أربع سفن كبيرة وأطلق عليه ميناء الملك عبدالعزيز .
ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام هو الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على الخليج العربي؛ حيث يعتبر ميناء البوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أنّه يقدّم خدمات متخصصة كصناعة النفط.