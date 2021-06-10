قصة امرأة تنكرت بملابس الرجال لمدة 50 سنة لإعالة ابنتها

القاهرة (صدى):
تنكرت امرأة مصرية في قرية البغدادي جنوب محافظة الأقصر بملابس الرجال لمدة 50 عاما عقب وفاة زوجها وهي حامل في الشهر السادس ، وذلك لإعالة ابنتها وأحفادها.
وقررت السيدة العمل، لكن العادات والتقاليد التي تمنع عمل السيدات وقفت حائلا في بداية الأمر، فقامت بقص شعرها وارتدت ملابس الرجال وبدأت تخرج للعمل بعد أن أنجبت مولودتها الوحيدة هدى، حيث عملت بمصانع الحجارة، وبعد سنوات من التعب عملت بمسح الأحذية وأمام الفنادق وغيرها، حتى كبرت طفلتها هدى، وقامت بدعمها حتى زواجها.
وقالت السيدة أنها لم تفكر في الزواج نهائيا بعد وفاة زوجها، ومكثت بجانب ابنتها لتربيتها حتى لا تضيع في المجتمع حال زواجها من رجل آخر"، مضيفة أنها عزمت على التخلى عن أنوثتها وقامت بقص شعرها وارتدت ملابس الرجال لتربية ابنتها التي تركها أبيها نطفة في بطنها، وخوفا من تعرضها لأى مضايقات من الرجال.