5 أطعمة يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي اليومية

أميرة خالد (صدى):
تحتوي الفواكه والخضراوات ذات اللون البنفسجي على العديد من الفوائد الصحية، وتعد هذه الأطعمة لذيذة ومغذية لجسمك، ولهذا ينصح خبراء التغذية بإدراجها ضمن نظامك الغذائي اليومي.
الكرنب البنفسجي (الملفوف البنفسجي)
هو من الخضراوات المعروفة بين فئة الطعام البنفسجية، يُعرف أيضا باسم الملفوف الأحمر، وهو مفيد بشكل ملحوظ وله خصائص تعزز الصحة نظرا لاحتوائه على مركب الأنثوسيانين، الذي يتميز بخصائصه المعززة لصحة القلب.
الباشن فروت (الماراكويا)
تتميز بمذاقها اللذيذ للغاية وتحتوي على مركب “ piceatannol“، وهو مضاد أكسدة خاص من مادة البوليفينول، و مفيدة لصحة الجلد كونها تحتوى على فيتامين C وفيتامين A ، كما أنها تقوي جهاز المناعة.
الباذنجان
الباذنجان مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه عنصر أساس لعملية التمثيل الغذائي وصحة العظام، إلى جانب بعض الخصائص المضادة للالتهابات والتي تحمي القلب.
التوت
يحمل التوت الكثير من المغذيات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، كما يساعد في تقليل ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، لذا فهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.
الجزر البنفسجي
يتميز الجزر البنفسجي بمذاق حلو مقرمش، ويحتوي على حمض السيناميك وحمض الكلوروجينيك ومضادات الأكسدة، ويسهم في الوقاية من أمراض القلب والسكري والسمنة.