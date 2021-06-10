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المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام

منذ 44 دقيقة
2053
المديرية العامة للسجون تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي الكريم للمستفيدين من سجناء الحق العام

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

خادم الحرمين الشريفين
السجون
المديرية العامة للسجون
النزلاء
الحق العام

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أحدث التعليقات

4lovex2
لماذا الأبرياء يقتلون ؟! هل هنالك قوة تحميهم ولماذا هي ليست موجودة!؟ الكثييير والكثييير من الاسئلة تحيرني كل م أتذكر جرائم الحروب وجميع الجرائم...
د محمد ماجد بخش
الجرعة الأخيرة بطولة الحاضر الناظر
د محمد ماجد بخش
عمى الدببة
د محمد ماجد بخش
الله يبارك لهم فيها
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا شين ..

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