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"الصحة": تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 38 دقيقة
1649
"الصحة": تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 982 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة.

 

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129055
منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم اكشف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين ، لا إله إلا انت سبحانك ، لا كاشف للضر إلا أنت يارب العالمين .. آمين ..

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الله يبارك لهم فيها
ابو محمد 😎 ✍️
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