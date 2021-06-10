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"الصحة": تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 38 دقيقة
1649
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 982 حالة تعافي جديدة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة.
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129055
منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اللهم اكشف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين ، لا إله إلا انت سبحانك ، لا كاشف للضر إلا أنت يارب العالمين .. آمين ..
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