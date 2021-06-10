وفاة الملحن طلال باغر

أميرة خالد (صدى):
أعلن ريان باغر، نجل الملحن طلال باغر، وفاة والده اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض.
وقال ريان باغر، : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أنعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) أشوفك في الجنة يا أبويا.
وأضاف : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله ، ونظراً للظروف الحالية بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط.
ونعى الناقد الرياضي عدنان جستينه الملحن الراحل قائلا : رحم الله اخي وصديقي الاستاذ طلال باغر رحمة واسعة الذي عرفته كزميل عملنا سوياً بنادي الخطوط السعودية.
وتابع : نموذجاً يقتدى به في اتقانه واخلاصه للعمل الذي يسند اليه،اضافة لروحه الجميلة ومايتمتع به من حس فني عالي اتحفنا بمجموعة من الاعمال الغنائية كملحن للاغاني العاطفية والاناشيد الوطنية.