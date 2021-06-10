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وفاة الملحن طلال باغر

منذ ساعة
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وفاة الملحن طلال باغر

أميرة خالد (صدى):
أعلن ريان باغر، نجل الملحن طلال باغر، وفاة والده اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض.

وقال ريان باغر، : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أنعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) أشوفك في الجنة يا أبويا.

وأضاف : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله ، ونظراً للظروف الحالية بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط.

ونعى الناقد الرياضي عدنان جستينه الملحن الراحل قائلا : رحم الله اخي وصديقي الاستاذ طلال باغر رحمة واسعة الذي عرفته كزميل عملنا سوياً بنادي الخطوط السعودية.

وتابع : نموذجاً يقتدى به في اتقانه واخلاصه للعمل الذي يسند اليه،اضافة لروحه الجميلة ومايتمتع به من حس فني عالي اتحفنا بمجموعة من الاعمال الغنائية كملحن للاغاني العاطفية والاناشيد الوطنية.

وفاة
المرض
الحزن
طلال باغر
ريان باغر

التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3093
منذ 14 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته

واحسن الله عزاء من فقده
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13182
منذ 5 دقائق
اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللَّهُمَّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً..

اللَّهُمَّ أدخله الجنّة من غير  حساب ولا سابقة عذاب. اللَّهُمَّ آنسه في وحدته.

اللَّهُمَّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129051
منذ 4 دقائق
الله يرحمه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

4lovex2
لماذا الأبرياء يقتلون ؟! هل هنالك قوة تحميهم ولماذا هي ليست موجودة!؟ الكثييير والكثييير من الاسئلة تحيرني كل م أتذكر جرائم الحروب وجميع الجرائم...
د محمد ماجد بخش
الجرعة الأخيرة بطولة الحاضر الناظر
د محمد ماجد بخش
عمى الدببة
د محمد ماجد بخش
الله يبارك لهم فيها
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا شين ..

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