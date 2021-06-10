الأهلي المصري ينفي تعاقده مع "حمد الله "

نواف السالم (صدى):
نفت إدارة النادي الأهلي المصري، نفى ما يتردد بصفقة تبادلية مع النصر عناصرها "المغربي عبدالرزاق حمد الله ومواطنه بدر بانون والثنائي المصري حارس المرمى محمد الشناوي والجناج المهاري حسين الشحات.
وذكرت مصادر صحفية أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، ولم تحدث أي مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع النادي أو وكيل أعماله خلال الفترة الأخيرة، من أجل التعاقد معه في الأهلي، ورحيل حسين الشحات عن الفريق".
وأضافت : "حمدالله مهاجم رائع جدًا ولا خلاف على مستواه وإمكانياته الفنية، ولكنه خارج الحسابات نهائيا ولم يتم التفاوض معه، كما أنه خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي طلب بالفعل التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل لتدعيم هذا المركز".