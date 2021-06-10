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لقطة من أجواء الرياض قبل 40 عام تقريباً
منذ 29 دقيقة
669
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خبر في صورة
طريق الجامعة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو بدر المدريدي
كان أخذت فان وريحت دماغك،، الفكرة حلوة بس السيارة نعيسة ولا تنفع في التضاريس إطلاقاً..! بالتوفيق
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي صورهم غلطان واللي نشر المقطع أولا غلطان واللي يعطي الموضوع أكثر من بعده الحقيقي أيضا غلطان .. هذه واحدة من مضار التطور...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
رااايق
الله أعلم ** ما أحد يعرف اللي صار وأيش السبب لهذا كله *** بس ** الله يهدي الجميع ***
د محمد ماجد بخش
تنفيذ إتفاق الرياض يحتاج متابعة يحتاج تضافر جهود بحتاج وحدة وطنية يحتاج لحمة قومية يحتاج نظرة دولية يحتاج عزيمة ومساندة سعودية يحتاج وقت لتنفيذ...
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