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بالصور.. "العنزي" يزور الجوامع بالحدود الشمالية

منذ 11 ساعة
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بالصور.. "العنزي" يزور الجوامع بالحدود الشمالية

فاطمة الرويلي (صدى):
قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي، اليوم الخميس، بزيارة لجوامع المنطقة التي تحت الإنشاء والترميم ومتابعة احتياجات الجوامع والإطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للجوامع بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وشملت الجولة زيارة جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود للوقوف على جاهزيته والإطلاع على تهيئته وشملت الزيارة كذلك الوقوف على جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وكذلك جامع إبراهيم بن خليل ووالديه.

وأكد العنزي بأن هذه الجولة التفقدية تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وبمتابعة وإشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ​.

 

 

 

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أحدث التعليقات

4lovex2
لماذا الأبرياء يقتلون ؟! هل هنالك قوة تحميهم ولماذا هي ليست موجودة!؟ الكثييير والكثييير من الاسئلة تحيرني كل م أتذكر جرائم الحروب وجميع الجرائم...
د محمد ماجد بخش
الجرعة الأخيرة بطولة الحاضر الناظر
د محمد ماجد بخش
عمى الدببة
د محمد ماجد بخش
الله يبارك لهم فيها
ابو محمد 😎 ✍️
ليش كذا يا شين ..

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