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"قطان" يصادف طريقًا مروريًا تموله المملكة عند وصوله بوروندي

منذ 14 دقيقة
1393
"قطان" يصادف طريقًا مروريًا تموله المملكة عند وصوله بوروندي

نايف السالم (صدى):
أكد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، أنه يشعر بالاعتزاز والفخر عندما يجد بصمة المملكة في أي دولة أفريقيا يقوم بزيارتها.

ونشر القطان صورة لطريق يتم تعبيده في عاصمة بوروندي، وذلك خلال زيارته إلى الدولة الأفريقية، وعلق عليها قائلا " في كل مرة يزور فيها دولة أفريقية يجد بصمة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مبينًا أنه خلال توجهه من المطار إلى مقر وزارة الخارجية مر على طريق يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتعبيده ليكون معلمًا في العاصمة".

وأضاف أن هذا الطريق سيتم إنهاء العمل فيه خلال أشهر معدودة، معربًا عن فخره واعتزازه بما يقوم به الصندوق السعودي للتنمية.

يجدر الإشارة إلى أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية قد التقى أمس وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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أفريقيا
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أحمد عبدالعزيز قطان
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

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