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وزارة الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 30 دقيقة
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وزارة الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 124 يوماً 1536 مسجداً في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي خمسة مساجد بمنطقة جازان، وثلاثة بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقة الحدود الشمالية.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية
منطقة جازان
فيروس كورونا
المصلين
الإجراءات الاحترازية

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