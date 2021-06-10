سعر هوندا إكورد في سوق المستعمل

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعتبر هوندا أكورد من أبرز إصدارات الشركة اليابانية، حيث تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بوة 178 حصان، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 195 كم في الساعة.
وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، وبها عجلة قيادة كهربائية متعددة الاستخدام مع إمكانية تعديل الميل، تاتى بمرايات جانبية كهربائية بها إشارات للمنعطفات.
وتتميز بحزمة من مواصفات الامن و السلامة، من بينها نظام التحكم في الانزلاق، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، وبها نظام مساعد الفرامل BA، بها جنوط من الألمونيوم مقاس 18 بوصة، و مصابيح ضباب أمامية.
يتراوح سعر سيارة هوندا اكورد موديل 2018 فى سوق المستعمل من 65 ألف إلى 75 ألف ريال.