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سعر هوندا إكورد في سوق المستعمل

منذ ساعة
1985
سعر هوندا إكورد في سوق المستعمل

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعتبر هوندا أكورد من أبرز إصدارات الشركة اليابانية، حيث تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بوة 178 حصان، مع 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 195 كم في الساعة.

وتعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، وبها عجلة قيادة كهربائية متعددة الاستخدام مع إمكانية تعديل الميل، تاتى بمرايات جانبية كهربائية بها إشارات للمنعطفات.

وتتميز بحزمة من مواصفات الامن و السلامة، من بينها نظام التحكم في الانزلاق، و برنامج الثبات الإلكتروني ESP، وبها نظام مساعد الفرامل BA، بها جنوط من الألمونيوم مقاس 18 بوصة، و مصابيح ضباب أمامية.

يتراوح سعر سيارة هوندا اكورد موديل 2018 فى سوق المستعمل من 65 ألف إلى 75 ألف ريال.

سيارات
الشركة اليابانية
هوندا أكورد
محرك رباعي
عجلة قيادة كهربائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي
كان أخذت فان وريحت دماغك،، الفكرة حلوة بس السيارة نعيسة ولا تنفع في التضاريس إطلاقاً..! بالتوفيق
د محمد ماجد بخش
أتوقع اللي صورهم غلطان واللي نشر المقطع أولا غلطان واللي يعطي الموضوع أكثر من بعده الحقيقي أيضا غلطان .. هذه واحدة من مضار التطور...
رااايق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم **
رااايق
الله أعلم ** ما أحد يعرف اللي صار وأيش السبب لهذا كله *** بس ** الله يهدي الجميع ***
د محمد ماجد بخش
تنفيذ إتفاق الرياض يحتاج متابعة يحتاج تضافر جهود بحتاج وحدة وطنية يحتاج لحمة قومية يحتاج نظرة دولية يحتاج عزيمة ومساندة سعودية يحتاج وقت لتنفيذ...

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