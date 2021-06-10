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بالفيديو.. مواطن يحول سيارته لمنزل متنقل أنيق بمجهود شخصي

منذ 34 دقيقة
2185
بالفيديو.. مواطن يحول سيارته لمنزل متنقل أنيق بمجهود شخصي

الرياض (صدى):
تحدث مواطن عن تجربته في تحويل سيارته إلى منزل متنقل أنيق، مؤكدا أنه قام بتصميمه بمجهوده الشخصي.

وقال المواطن "الفكرة بدأت من قبل عامين ,حيث قمت بالبحث عن النوع الذي يتلاءم مع احتياجاتي ويتوافق مع تضاريس المنطقة".

وعن الأهداف التي شجعته على تلك الفكرة ،أوضح المواطن أن " مع رؤية 2030 المملكة مقبلة على سياحة وستكون وجهة عالمية للسياحة وهذه من الأهداف التي شجعتني على هذا الابتكار، كما أن مع انتشار الجائحة فهذا المشروع سيوفر وسيلة ترفيه في إطار احترازات اللازمة".

وأضاف أن هذا المشروع ملائم وجديد لمحبي الترحال والسياحة، حيث يمكن التخييم في أي مكان سواء بجانب البحر أو بين الجبال ورؤية المناظر الطبيعية الخلابة.

السياحة
رؤية المملكة 2030
منزل متنقل
تضاريس المنطقة
وسيلة ترفيه

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