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5 حالات يحق فيها الحصول على قيمة تأمين المركبات في الحوادث

منذ 55 دقيقة
1918
5 حالات يحق فيها الحصول على قيمة تأمين المركبات في الحوادث

الرياض (صدى):
قال البنك المركزي السعودي "ساما " أن هناك 5 حالات في الحوادث المرورية يحق فيها المطالبة بالتأمين على المركبات من جهة طرف ثالث.

وأوضح ساما، أنه لتسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات وحصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة، يجب استيفاء بعض المستندات الخاصة بالمركبة،مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على قيمة التأمين في الحالات التالية:

أولًا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث خاصة بالمركبة فقط دون أي تلفيات أو خسائر

ثانيًا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث ألحقت خسائر أو تلفيات بممتلكات عامة

ثالثا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه إلحاق أضرار بممتلكات خاصة

رابعًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل إصابات للأفراد

خامسًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل وفاة للأفراد

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