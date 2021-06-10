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"الأراضي البيضاء" يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء

منذ 59 دقيقة
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"الأراضي البيضاء" يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء

الأحساء (صدى):
أعلن برنامج "الأراضي البيضاء"، بدء التسجيل لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له أن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الأراضي البيضاء تم تحديدها بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عقدت مع أمانة الأحساء، ومناقشة النطاق الجغرافي المقترح للمحافظة، وحصر الأراضي فيه؛ لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، حيث اعتُمد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج، ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية، ونص القرار الذي أصدره معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بشأن تطبيق الرسوم في محافظة الأحساء، بالبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر.

ودعا البرنامج ملاك الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال البوابة  ، إذ أعطى القرار ملاك الأراضي مهلة مدتها (6) أشهر لتسجيل بيانات الأراضي.

وأشار البرنامج إلى عمله وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، واستكمال البيانات الجيومكانية ليتمكن البرنامج من رصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم وتقييمها وفرض الرسوم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني؛ لتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق النظام وهو الإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويقوم البرنامج بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها، وقد أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وقت سابق عن تطبيق الرسوم في مدن إضافية ضمن المرحلة الأولى، كما سيطبق البرنامج المرحلة الثانية من الرسوم في مدن أخرى خلال الأشهر القادمة.

محافظة الأحساء
الأراضي البيضاء
المرحلة الأولى
النطاق المستهدف

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