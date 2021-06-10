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حساب المواطن يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو

منذ 16 دقيقة
1420
حساب المواطن يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو الجاري للمستفيدين المكتملة بياناتهم.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

وأضاف البرنامج أنه تم صرف تعويضات الدفعات السابقة بقيمة 39 مليون ريال، مشيرة إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

يجدر الإشارة إلى أن يتم عادة إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أيام الإجازات الرسمية حيث يتم تقديم موعد الدعم ليوم قبله أو تأخير إيداع الدعم ليوم بعده.

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الدفعة الـ 43

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