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بالفيديو.. سرب من الجراد يغزو جنوب الطائف وفرق المكافحة تقضي عليه

منذ 44 دقيقة
1740
بالفيديو.. سرب من الجراد يغزو جنوب الطائف وفرق المكافحة تقضي عليه

حامد العمري (صدى):
تمكنت فرق مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لقسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ، من القضاء على سرب جراد مساء أمس الأربعاء في قرية الخرائق شرق مركز سديرة جنوب المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف ، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن عمليات المكافحة التي نفذتها الفرق ، جاءت بعد عمليات الاستكشاف والتي بدأت مطلع هذا الأسبوع ، واستهدفت مواقع واسعة من المحافظة حتى رؤية السرب و تتبعه لمكان مبيته بقرية الخرائق شرق مركز سديرة.

وأشار القاضي إلى أن فرق مكافحة الجراد بالطائف مستمرة في عمليات الاستكشاف ، ولن تتهاون في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ، من أجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل الزراعية بإذن الله .

ودعا القاضي في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ"  أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد ، حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.

محافظة الطائف
وزارة البيئة
مكافحة الجراد
الصحة النباتية
قرية الخرائق

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