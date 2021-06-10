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تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

منذ 5 ساعات
1756
تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

فاطمة صالح (صدى):
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الاستاذ منصور بن سالم الرشيدي للقيام بأعمال ومهام مدير للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام اعتبارًا من تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ وكان الرشيدي يشغل منصب مدير الولادة والاطفال بحفرالباطن.

وقال الرشيدي اشكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة علي الثقة التي اولانيها راجيا من الله ان اكون حسن الظن وان اخدم وطني في كل مكان.

واضاف الرشيدي أن طيلة عملي في محافظة حفرالباطن لمست روح التعاون من جميع من عملت معهم فلهم الشكر من زملاء وزميلات علي ماقدموه لي من دعم معنوي ساهم في انجاح ماكنا نطمح به .

وزير الصحة
حفرالباطن
الرشيدي
تكليف
محافظة ⁧‫القريات

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