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خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا

منذ 32 دقيقة
1592
خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا

الرياض (صدى):
حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، من منصة أبشر عبر البريد السعودي، مؤكدة على ضرورة إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.

وقالت الجوازات أن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي تتضمن إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد، وبعد ذلك يتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه، إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي سبل.

المديرية العامة للجوازات
البريد السعودي
أبشر
جواز السفر
نموذج إشعار

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الأنسان اذا ما سيطر على غضبه راح يفوز عليه الشيطان بالوسوسه الرجل الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب، والدنيا م تستاهل انك تزعل...
kkkk
فلوس الحرام ماتدوم الوعد السادس
kkkk
سجل والوعد السادس ههههههههههههههههههههههههههههههههه
خالد
كفو يادميان ...... يستاهل ولد الكلب ماكرون الصفعه بالجزمه على وجهه .
النشمي
مافهمنا

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