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السفير الأفغاني: المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي

منذ 26 دقيقة
1580
السفير الأفغاني: المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي

نايف السالم (صدى):
بدأ مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة برعاية رابطة العالم الإسلامي .

وقال السفير الأفغاني إن المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل رسالة سلام لمن يفضلون الحرب والدمار والمملكة عملت وساهمت في تحقيق الأمن والسلام لشعبنا.

وتابع: نهدف من خلال المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود، قائلا أن المبادرة تؤكد مواقف المملكة الواضحة تجاه القضايا الإسلامية.

ويذكر أن المؤتمر يبحث السلام والاعتدال والمصالحة وحل النزاعات، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من كبار العلماء ووزراء الشؤون الإسلامية والسفراء.

مكة المكرمة
أفغانستان
باكستان
رابطة العالم الإسلامي
السفير الأفغاني

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الأنسان اذا ما سيطر على غضبه راح يفوز عليه الشيطان بالوسوسه الرجل الحقيقي هو من يملك نفسه عند الغضب، والدنيا م تستاهل انك تزعل...
kkkk
فلوس الحرام ماتدوم الوعد السادس
kkkk
سجل والوعد السادس ههههههههههههههههههههههههههههههههه
خالد
كفو يادميان ...... يستاهل ولد الكلب ماكرون الصفعه بالجزمه على وجهه .
النشمي
مافهمنا

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