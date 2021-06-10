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المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم

منذ 14 دقيقة
1412
المتّهم بصفع ماكرون يمثل أمام القضاء الفرنسي اليوم

باريس (صدى):
كشف القضاء الفرنسي أنّ الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد ستتمّ محاكمته اليوم الخميس.

وأوضح أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس إنّ المتّهم داميان ت. البالغ من العمر 28 عاماً "سيُعرض صباح اليوم (الخميس) على النائب العام تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفق نظام المثول الفوري"، مضيفا أنّ رفيقاً لهذا المتّهم أوقف معه الثلاثاء ويدعى آرثر س. "سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة" عُثر عليها في منزله.

كانت النيابة العامّة قد قرّرت تمديد فترة حبسهما الذي تقرّر بعدما وجّهت إليها تهم تتعلّق بممارسة "أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة" و"من أجل مواصلة عمليات التحقّق".

النيابة العامة
القضاء الفرنسي
إيمانويل ماكرون
منطقة فالنس

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المهم
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